João Félix determinante na reviravolta do Atlético de Madrid face ao Valência

Um golo e uma assistência de João Félix lançaram hoje o líder Atlético de Madrid para a reviravolta na receção ao Valência (3-1) e o sétimo triunfo consecutivo na Liga espanhola de futebol, à 20.ª jornada

Os forasteiros adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, com um grande golo do sérvio ex-Famalicão Urus Racic, mas, aos 23, o internacional luso restabeleceu a igualdade, com um desvio ao segundo poste, depois de um canto do francês Lemar, na direita

Na segunda parte, aos 54 minutos, Félix, que tinha sido suplentes nos últimos jogos dos ‘colchoneros’, fugiu pela esquerda e serviu o uruguaio Luis Suárez, que apontou o 2-1, passando a contar 12 golos na prova.

O português saiu aos 62 minutos, sendo substituído pelo argentino Ángel Correa, que, aos 72, apontou o terceiro dos locais, servido por Marcos Llorente. Nos forasteiros, Thierry Correia foi titular e Gonçalo Guedes entrou aos 58.

Na classificação, o líder Atlético de Madrid, ainda com um jogo em atraso, repôs sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo, que no sábado venceu fora o Alavés por 4-1.