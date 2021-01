Defensa y Justicia vence Taça Sul-Americana

O Defensa y Justicia venceu a Taça Sul-Americana, ao bater o Lanús na final, em Córdoba, na Argentina, por 3-0.

Adonis Frías, aos 34 minutos, Braian Romero, aos 62, e Washington Camacho, já depois dos 90, foram os autores dos golos da equipa orientada pelo antigo avançado Hernán Crespo.

É o primeiro grande troféu da história do Defensa y Justicia, um clube que tem crescido nos últimos anos na Argentina, mas que até à data tinha apenas títulos de categorias inferiores.

Numa final 100% argentina, o Lanús, já com uma Sul-Americana no museu, era favorito, mas o Defensa teve maior controlo do jogo e dominou o adversário.

A Taça Sul-Americana é a segunda maior competição de clubes da América do Sul. O Defensa y Justicia sucede aos equatorianos do Independiente del Valle, agora orientados por Renato Paiva, como vencedores do troféu.

A Taça dos Libertadores, equivalente à Liga dos Campeões, tem final agendada para 30 de janeiro. A decisão está marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, entre duas equipas de São Paulo: Santos e Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.