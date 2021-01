Bruno Fernandes resolve Manchester United-Liverpool

O Manchester United venceu o Liverpool, por 3-2, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. Bruno Fernandes voltou a ser decisivo, ao apontar o golo da vitória.

O internacional português entrou aos 66 minutos e aos 78, na cobrança de um livre direto, e fez o terceiro golo do United, na partida realizada e Old Trafford.

O Liverpool esteve na frente do marcador, por Salah, aos 18 minutos, mas os "red devils" deram a volta ao resultado, com golos de Greenwood, ainda no primeiro tempo, e de Rashford já na segunda parte, a 48 minutos. Dez minutos depois, Salah restabeleceu o empate que viria a ser desfeito por Bruno Fernandes.

É o 28.º golo do antigo médio do Sporting pelo Manchester United, clube a que chegou em fevereiro de 2020.

Semifinalista na época passada, derrotada pelo Chelsea, o Manchester United segue para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. O detentor do título, o Arsenal, foi eliminado pelo Southampton.