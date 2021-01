Sébastien Ogier vence Rali de Monte Carlo

Sébastien Ogier venceu o Rali de Monte Carlo, primeiro evento do Mundial de Ralis (WRC), e bateu o recorde de vitórias na prova. Foi o oitavo triunfo de Ogier, que deixa Sébastien Loeb para trás. O seu compatriota tem sete vitórias no Mónaco.

Um furo na sexta-feira ainda deixou Elfyn Evans na frente do rali, mas no sábado Ogier assumiu um andamento à margem de todos os outros e controlou a diferença.



Esta é a 50.ª vitória de Ogier no WRC, naquele que será o seu último ano a tempo inteiro no Mundial. O recordista de vitórias no WRC é Loeb, com 79 triunfos.

Domínio da Toyota

A Toyota dominou o primeiro rali do ano, com "dobradinha" e três carros nos quatro primeiros lugares. Elfyn Evans ficou no segundo lugar, a mais de 0 segundos do companheiro de equipa.

O terceiro classificado foi Thierry Neuville, a mais de uma minuto de Ogier. O belga da Hyundai estreou Martijn Wydaeghe como co-piloto, depois de ter anunciado o fim da parceria com Nicolas Gilsoul, com quem dividia o carro desde 2012.

Rovanpera foi quarto classificado, com o terceiro Yaris. Andreas Mikkelsen, em Skoda, venceu o WRC2 e terminou no 7.º lugar da geral.

Ogier inicia a defesa do título mundial na frente do campeonato, com 30 pontos, uma vez que também foi o vencedor da "Power Stage". Evans é segundo, com 21 pontos e Neuville fecha o pódio, com 17.

A próxima prova do WRC será uma estreia, o Rali do Ártico, na Finlândia, entre 26 e 28 de fevereiro.