Nacional da Madeira recusou adiar jogo com o Benfica

"Em concreto, sempre que os pressupostos constantes do plano específico para o futebol profissional – que reforça a aplicabilidade da Lei 3 das Leis de Jogo – se encontrem salvaguardados. Ou seja, um mínimo de 7 jogadores disponíveis", pode ler-se no comunicado.

"Na sequência da solicitação [de adiamento do jogo], justificada pela infeção de 10 jogadores do seu plantel e de 17 elementos do seu 'staff' , o Clube Desportivo Nacional entendeu, no seu pleno direito, mostrar-se indisponível para adiar o encontro", informam os encarnados.

Vlachodimos e Everton são os casos mais recentes

Há 10 jogadores do plantel do Benfica infetados com Covid-19 que não estão disponíveis para o jogo desta segunda-feira. Aos oito casos reportados nos últimos dias, juntaram-se Vlachodimos e Everton Cebolinha, no domingo.

Jesus também não tem a colaboração da maior parte dos seus adjuntos, também em isolamento, devido ao novo coronavírus. O treinador acredita que será difícil parar a sua equipa, neste momento a quatro pontos do líder Sporting, se os jogadores conseguirem ultrapassar esta fase com resultados positivos.



Confrontado com as ausências no adversário,Luís Freire, treinador do Nacional, relativizou o problema, considerando que o Benfica tem um plantel "riquíssimo".

O Benfica-Nacional, a contar para a jornada 15 do campeonato, está marcado para as 17h00 desta segunda-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.