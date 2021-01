Jorge Jesus. "Se passarmos por esta tempestade, vai ser difícil segurar o Benfica"

Contra o Nacional, na segunda-feira, Jesus espera que a sua equipa consiga manter o ritmo competitivo e vencer a equipa madeirense, apesar de todas as ausências no plantel e na equipa técnica.

"Temos que trabalhar com os que temos, acreditamos em todas as possibilidades e na qualidade dos jogadores. Dez jogadores são muitos jogadores, incluindo também a minha equipa técnica, que me suporta no trabalho que fazemos, mas estamos confiantes na mesma. Os jogadores que vão jogar têm que dar o melhor de si por eles e pelos colegas que estão em casa. Esperamos que o Benfica consiga, dentro do possível, manter o ritmo alto, o ritmo competitivo para corresponder às dificuldades que o Nacional possa colocar", perspetiva.

Jorge Jesus espera que o campeonato não seja suspenso, apesar do crescente número de casos no país, uma vez que acha que a paragem das competição não contribuirá para uma redução dos números de infeção a nível nacional.

"Se tivesse a certeza que o futebol parava e a partir daí a pandemia ficava controlada, era da opinião que devíamos parar já, mas não é por esse motivo que estão a acontecer tantos problemas de covid-19. É uma situação que não é fácil ter uma opinião. Se tivesse uma certeza absoluta que a pandemia parava, não era já hoje, era ontem. Mas penso que não é por aí. Temos de ter cada vez mais cuidados", explica.

Svilar assume a baliza

Sem Vlachodimos e Helton Leite, Jesus vai recorrer ao jovem belga Mile Svilar, que será titular no campeonato. O guardião não joga pela equipa principal deste a reta final da última temporada, quando defendeu a baliza contra o Desportivo das Aves, na 33ª jornada.

"Temos mais um 'keeper' que está em condições, o Mile. Acreditamos muito nele. Já tive a oportunidade de dizer que o Helton e o Mile são dois excelentes guarda-redes. O Mile tem muita qualidade, temos segurança total com ele. Não é por causa dele que as coisas vão correr mal. Temos máxima confiança nele e vai demonstrar todo o seu valor", afirma.

O Benfica-Nacional joga-se na segunda-feira, no Estádio da Luz, com apito inicial marcado para as 17h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.