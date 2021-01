Larry King morre aos 87 anos

Larry King morreu, este sábado, aos 87 anos. A informação foi confirmada na conta de Twitter oficial do apresentador de televisão.

Estava internado desde o início de janeiro num hospital em Los Angeles, depois de ter testado positivo à Covid-19.

“É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morta do nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu esta manhã aos 87 anos no hospital Cedars-Sinaim em Los Angeles”, lê-se no comunicado partilhado na redes sociais.

Ao longo de 25 anos apresentou “Larry King Live”, na CNN, um dos mais populares programas de entrevistas do mundo.



“Durante 63 anos, na televisão, na rádio e nos meios digitais, as milhares de entrevistas feitas por Larry, os prémio recebidos e reconhecimento mundial são um testamento do seu talento único como apresentador”, pode ler-se na nota do Twitter.



A data da realização das cerimónias fúnebres ainda não foi divulgada.