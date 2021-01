Pedro Porro orgulhoso por dar a Taça da Liga ao Sporting

Pedro Porro não escondeu o orgulho por ter oferecido a Taça da Liga ao Sporting, ao marcar o golo da vitória sobre o Sporting de Braga, por 1-0, na final, a primeira que disputou enquanto profissional.

"É um orgulho grande, queríamos esta vitória, é mais do que merecido. Trabalhámos para isto e queremos mais. Vamos jogo a jogo. Esta é para os adeptos que estão em casa", declarou o defesa espanhol, no final do encontro em Leiria, em declarações à Sport TV.



Sobre o golo, Porro frisou que "é preciso estar concentrado, a qualquer momento pode chegar o golo". "É a minha primeira final como profissional, fico muito satisfeito por ganhar e marcar", assumiu.

Porro não assume, no entanto, o objetivo de juntar à Taça da Liga o campeonato: "É um orgulho para todos, vamos continuar da mesma maneira, jogo a jogo. Não pensamos muito à frente. Temos de trabalhar já amanhã porque terça-feira já temos outra final."

Todos queriam a Taça da Liga

Também em declarações à Sport TV, Sebastián Coates assinalou que "quiseram dizer que a Taça da Liga não tinha importância", no entanto, "as quatro equipas queriam" vencer a competição.

"Ganhou o Sporting. Estamos todos de parabéns", enalteceu.

O central uruguaio também evitou assumir a candidatura do Sporting ao título de campeão nacional: "Temos de ir jogo a jogo, vai ser muito difícil e muito longo, mas ainda faltam muitos jogos."