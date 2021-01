​Papa com nova crise de ciática volta a suspender celebrações

Uma nota da Santa Sé informa que, devido a uma nova crise de ciática, o Papa viu-se obrigado a suspender as próximas celebrações.



Francisco, que deveria presidir neste domingo à celebração da missa dedicada à Palavra de Deus - festa litúrgica instituída o ano passado pelo próprio Papa - terá de ser substituído pelo presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, monsenhor Rino Fisichella.

O encontro anual com o Corpo Diplomático, agendado para esta segunda-feira, 25 de janeiro, em que habitualmente o Papa profere um importante discurso sobre as preocupações da Santa Sé sobre o que se passa no mundo, também foi adiado, sem data definida.

Ao contrário do que estava anunciado, o Papa Francisco também não vai à basílica de São Paulo fora de muros para encerrar a semana de oração pela unidade dos cristãos.

Agendada, como habitualmente para a tarde de segunda-feira, 25 de janeiro, por coincidir com a festa da conversão de São Paulo, a celebração será presidida pelo cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos.

A nota da sala de imprensa da Santa Sé confirma, no entanto, que o Papa Francisco rezará o Angelus desde domingo, na Biblioteca do Palácio Apostólico conforme previsto.