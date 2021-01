Onde votar nas eleições presidenciais? A resposta está à distância de um SMS

Os portugueses são este domingo chamados a eleger o Presidente da República. Para ficar a saber o local de voto basta enviar uma mensagem de telemóvel, por exemplo. Na hora de votar vai ser preciso cumprir várias regras sanitárias devido à pandemia de Covid-19.

A informação sobre a mesa de voto onde cada eleitor está recenseado pode ser obtida através do envio de um SMS grátis para o número 3838, explica o Ministério da Administração Interna (MAI).

A mensagem de telemóvel tem que ter o seguinte conteúdo: "RE (espaço) número de Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade (espaço) data de nascimento=aaaammdd". Por exemplo: “RE 00000000 19900101”.

Na resposta, o eleitor recebe um SMS com o nome, o concelho, a freguesia e o local e seção de voto.

Para saber onde votar, os portugueses também podem recorrer à internet, através do site www.recenseamento.mai.gov.pt, e inserir o número de Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e a data de nascimento.

Além destas formas digitais, há sempre a alternativa de consultar os editais disponíveis nas juntas de freguesia.

Quatro regras de ouro: máscara, distância, desinfetar as mãos e caneta própria



A administração eleitoral informou este sábado que foram alterados 20 locais de voto nas eleições presidenciais de domingo em sete concelhos do país, para garantir a segurança devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a administração eleitoral da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) admite ainda que “estas alterações, e outras que possam ainda ocorrer” até domingo, “por motivos de força maior, estão a ser comunicadas localmente pelos canais das respetivas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia”.

As mudanças das mesas de voto, para locais maiores, vão acontecer nos concelhos de Aljustrel, Mirandela, Vila Flor, Coimbra, Soure, Marco de Canaveses, Coruche, Ourém, Santarém e Viana do Castelo.

São abrangidas pelas mudanças mesas colocadas nas freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos (Aljustrel), Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa (Mirandela), Santa Comba da Vilariça (Vila Flor), Santo António dos Olivais (Coimbra), Alfarelos, Figueiró do Campo, Gesteira e Brunhós, Granja do Leneiro, Soure, União de Freguesias de Gracias Pombalino, Vinha da Rainha (Soure), Alpendurada, Várzea e Torrão, (Marco de Canaveses), Nossa Senhora da Piedade (Ourém), Moçarria (Santarém), Amonde e Mujães (Viana do Castelo).

De acordo com o MAI, para as eleições presidenciais de domingo serão constituídas 12.450 secções de voto, 12.273 em território nacional e 177 no estrangeiro, o que corresponde ao empenhamento de 62.250 membros de mesa.

Nas presidenciais deste domingo, os eleitores devem ainda adotar quatro medidas essenciais: utilizar máscara, manter a distância de segurança enquanto aguardam pela sua vez de votar, desinfetar as mãos e utilizar caneta própria.

O Ministério da Administração Interna reitera estarem garantidas, para o exercício do direito de voto nas eleições presidenciais deste domingo,todas as condições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde e de fiabilidade do sistema eleitoral.



O MAI adianta que, para garantir a segurança sanitária durante as eleições deste domingo, foram adquiridos e distribuídos milhares de equipamentos de proteção. No total, são 134.840 pares de luvas, 337.100 máscaras cirúrgicas, 101.842 embalagens de gel de 500 ml e 67.420 viseiras, num total de 120 toneladas de material profilático.