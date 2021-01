Uso inadequado de vacinas é lamentável, "mas pode acontecer"

Veja também:

Francisco Ramos, coordenador da "task force" para o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, condena o uso inadequado de vacinas e explica que o não desperdício e a vacinação em pessoas integradas no grupo prioritário quando há sobras de vacinas são os critérios definidos atualmente.

Sem querer comentar os casos divulgados dos autarcas de Reguengos de Monsaraz e Arcos de Valdevez que receberam a vacina sem pertencerem ao grupo da fase 1, Francisco exemplifica à Renascença as três situações que podem ocorrer com as vacinas.



"Há dois critérios, que é o não desperdiçar e encontrar pessoas que estejam consideradas na fase 1. Por exemplo, nos lares falamos de frascos que têm seis doses. O número de doses pode ser igual às pessoas a vacinar, podem faltar doses e aí convidamos os profissionais de saúde a deslocar-se ao centro de saúde para serem vacinados, ou sobrarem doses. Aí a recomendação é aproveitar em profissionais de saúde ou pessoas consideradas na fase 1 de vacinação", explica.

Francisco Ramos admite o uso indevido de vacinas na primeira fase, mas considera que é mais importante discutir como tornar o plano de vacinação mais eficaz do que os eventuais desvios que define como lamentáveis.

"A vacinação é suficientemente importante para todos nós, que estamos bem despertos face às condições que vivemos. A esperança que depositamos na vacinação recomenda-se que seja fácil a adesão às regras para que o plano corra da melhor forma possível e que se discuta a forma como pode ser melhorada a execução do plano e não andarmos a discutir eventuais desvios ou uso inadequados das vacinas, que é lamentável, mas que pode acontecer numa operação desta dimensão", explica.

Os dois autarcas que receberam a vacina são igualmente responsáveis por por instituições sociais que acolhem idosos. Em resposta à Lusa, sobre o caso de José Calixto, em Reguengos, o gabinete da Ministra da Saúde respondeu que a decisão sobre as pessoas a incluir na lista de funcionários e utentes dos lares para a vacinação pertence a cada estabelecimento. E não refere a regra de optar por pessoas prioritárias, como frisa Francisco Ramos.