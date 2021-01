Portugal é o país com mais mortes por milhão de habitantes

Veja também:

Pela primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, Portugal é o país com maior número de vítimas mortais e mais casos de infeção por milhão de habitantes em todo o mundo.

De acordo com dados do portal Our World in Data, atualizados esta quinta-feira, a média calculada a sete dias, aponta para 18,24 óbitos por milhão de habitantes, valor que tem estado a subir desde 29 de dezembro de 2020.

Nas últimas 24 horas, registaram-se em Portugal mais 234 vítimas mortais por Covid-19 e, ao longo da última semana, a curva não parou de subir diariamente.