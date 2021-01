​Ordem dos Médicos: Sem profissionais de pouco servem mais camas para doentes Covid

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, considera que se está a enviar uma mensagem errada quando se anunciam todos os dias novas camas, nomeadamente em cuidados intensivos, para receber doentes Covid-19.

“Não somos, obviamente, contra o aumento do número de camas. Mas se não for acompanhado do reforço de recursos humanos qualificados e diferenciados para tratar das pessoas, não serve de nada. Está-se a criar na opinião pública uma falsa ideia de segurança”, diz em entrevista à Renascença. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), devia existir um médico para cada oito camas. Numa situação de pandemia tão complicada como a que vivemos, não é isso que acontece. “O rácio pode aumentar, mas não é elástico. A qualidade de serviços prestados nunca poderá ser a mesma porque não há profissionais suficientes”, afirma o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Por isso, Carlos Cortes considera que o Ministério da Saúde tem de arranjar recursos para poder colocar médicos, enfermeiros, auxiliares nessas UCI. Terá de usar todos os meios. Poderá passar pela “importação” de médicos, mas por cá, também há profissionais que podem dar apoio e que estão com outras tarefas. Por outro lado, os estudantes de Medicina – e não apenas os do 6.º ano – também podem dar o seu contributo. Segundo Carlos Cortes, tanto as faculdades - nomeadamente de Coimbra - como os estudantes já manifestaram disponibilidade para o fazer. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro também já terá mostrado abertura. Uma das áreas em que os alunos de Medicina podem dar uma boa ajuda, “devidamente enquadrados e supervisionados”, é nos inquéritos epidemiológicos, “que estão muito atrasados e que são fundamentais para fazermos o rastreamento dos contactos dos doentes infetados”. O problema é que as decisões demoram, “todos os dias temos milhares de novos infetados, centenas de mortos e temos que ser mais céleres a decidir”, sublinha Carlos Cortes. Além disso o dirigente da Ordem dos Médicos defende que é preciso ir buscar ajuda onde ela está disponível e aproveitar todas as ofertas, incluindo as externas. Por exemplo, a disponibilidade manifestada nos últimos dias pelo Governo do Luxemburgo para receber doentes portugueses.



Hospital de campanha na cidade universitária de Lisboa abre sem recursos humanos

Médicos têm de tomar decisões difíceis quando os meios faltam Há doentes e famílias que referem ter sido confrontados com a informação de poderem não ser considerados “prioritários” no acesso aos meios, tendo como base a idade avançada ou as comorbilidades associadas. Reconhecendo o dramatismo da situação, Carlos Cortes sublinha que a pressão sobre o sistema de saúde, e especialmente sobre os cuidados intensivos com casos cada vez mais graves, levará a uma enorme dificuldade para que todos estes doentes tenham acesso aos meios como tinham há uns meses. “São decisões extremamente complexas, muito difíceis, que causam um grande sofrimento ético a quem tem de as tomar. Vivemos momentos dramáticos.” A Ordem dos Médicos defende que, rapidamente, tem de ser feita uma reorganização do funcionamento das UCI e aproveitar toda a ajuda. “Senão, essas questões que referiu (a “escolha”) podem vir a colocar-se com muita frequência aos profissionais de saúde. A situação está muito complicada”, alerta. “Há muita fadiga e pessoas esgotadas” “Coragem” foi a palavra usada por Carlos Cortes para definir o momento e a atitude que médicos, enfermeiros, auxiliares e outros profissionais têm para enfrentar a pandemia. “Há muita fadiga, as pessoas estão esgotadas, estão em “burnout” e isso é grave, é muito problemático. Têm de ir para casa, de baixa (por doença). E são precisas nos serviços”. O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos afirma que, neste momento, a saúde mental do pessoal da saúde já é um grande problema.