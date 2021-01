No dia com mais mortes e novos casos de Covid, Portugal ultrapassa os 10 mil óbitos desde o início da pandemia

Com estes números, a ocupação em enfermaria volta a ultrapassar os 96%, apesar do aumento de mais de 1.600 camas afetas à Covid-19, na última semana.

Portugal ultrapassou este sábado a barreira dos 10 mil óbitos desde o início da pandemia. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), em 24 horas foram registadas mais 274 mortes relacionadas com a Covid-19 e 15.333 casos de infeção com o novo coronavírus, um novo máximo diário.

Despacho do Ministério da Administração Interna di(...)

As autoridades de saúde têm em vigilância 206.232 contactos, mais 5.502 relativamente ao dia anterior.

O boletim regista ainda que mais 9.768 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir o número total para 451.324.

Quanto às novas infeções por região: Norte (33%), Lisboa e Vale do Tejo (40%), Centros (19%), Alentejo (4,2% e Algarve (35).



Do total de 274 mortes, 175 atingiram pessoas com mais de 80 anos, 61 com idades entre os 70 e os 79 anos e 29 tinham entre os 60 e os 69 anos.



Do total de vítimas mortais, 5.313 eram homens e 4.881 mulheres.



Coronavírus: Evolução dos óbitos em Portugal