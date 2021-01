Fugiram a operação Stop, despistaram-se e foram detidos no Porto

Dois homens foram detidos este sábado após terem fugido de uma operação Stop que decorre no Porto e junta a PSP e a Polícia Municipal e do carro onde seguiam se ter despistado na ponte do Freixo.

Cerca das 15h20, um carro de marca Fiat foi mandado parar pelas autoridades, mas os ocupantes decidiram furar a operação Stop vindo a despistar-se.

A fuga colocou em perigo vários agentes que se encontravam no local. A operação estava a ser acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, adiantou uma porta-voz da PSP.

“Um condutor e um passageiro, para se furtarem à fiscalização, quebraram o nosso perímetro de segurança, investiram contra o grupo de polícias que estava na operação, colocando em causa não só a integridade física, como a vida. Nesse momento, estava também presente o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto”, disse aos jornalistas a subcomissária Cátia Moura, da PSP do Porto.



Os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram detidos pela PSP do Porto.

Em declarações aos jornalistas, a comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, Paula Peneda, disse que o condutor não tinha habilitação legal.

A mesma fonte apontou que a detenção também se deve a falta de seguro do veículo válido.

A operação de fiscalização prossegue esta tarde na rotunda de Bonjoia, no sentido Arrábida/Freixo, por baixo da Via de Cintura Interna.

A circulação entre concelhos está proibida até às 5h00 da manhã de segunda-feira, no âmbito das medidas de confinamento em vigor por causa da pandemia de Covid-19.

A cobrança das coimas por violação do confinamento devem ser pagas na hora às forças de segurança, sob pena de agravarem, enquanto os passeios higiénicos ou com animais de companhia passam a ser permitidos apenas com comprovativo. As novas orientações constam de um despacho ministro da Administração Interna para as forças de segurança.



Portugal ultrapassou este sábado a barreira dos 10 mil óbitos desde o início da pandemia. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), em 24 horas foram registadas mais 274 mortes relacionadas com a Covid-19 e 15.333 casos de infeção com o novo coronavírus, um novo máximo diário.

O boletim epidemiológico revela que estão internadas 5.922 pessoas (mais 143), das quais 720 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco).

[notícia atualizada]