Agência de gestão de fogos quer lei nova para partilhas definitivas dos terrenos

De uma maneira ou de outra a lei tem que mudar. O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais defende que Portugal vai atrasar-se "mais alguns anos" se não for feita uma revisão do regime sucessório. Ouvido no programa "Da Capa à Contracapa" da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Tiago Oliveira diz já ter proposto à tutela a partilha obrigatória de terrenos.

"O regime sucessório ainda é de 1929. Não é obrigatório fazer uma partilha. Eu posso continuar indefinidamente a ser co-proprietário com conjunto de 30, 40 ou 50 primos de 1000 metros quadrados. Hoje em dia, quando alguém morre, tem 90 dias para fazer o processo de habilitação de herdeiros, mas não tem prazo para fazer a partilha. E a partilha tem que ter uma data obrigatória após o qual propomos que o Estado tome posse, coloque em hasta pública, venda o património e distribua pelos herdeiros", propõe o engenheiro florestal que lidera a agência pública que tem a competência de conduzir as estratégias para aumentar a proteção das pessoas e diminuir o impacto dos fogos rurais.

Tiago Oliveira diz que o processo de transmissão de bens que tem que ser trabalhado politicamente com envolvimento dos deputados para que melhor se pense o território

"e verem quais são os obstáculos à gestão florestal que estão a aumentar a probabilidade de nós termos aqui um acidente cada vez maior". Mas há uma carta na manga da AGIF de forma a pressionar o poder político. A Agência está prestes a lançar o Programa Nacional de Ação onde a medida não só está identificada como elenca também as entidades responsáveis pela sua concretização.

"Este programa de ação vai obrigar as pessoas a sentarem-se à mesa e a resolver questões. Por exemplo, um dos projetos que existe no programa de ação no capítulo da avaliação do território é a revisão do regime sucessório. O responsável é a Assembleia da República. Este programa de ação identifica quem é o responsável pela medida, quem é que apoia a questão da medida - certamente será a Secretaria de Estado da Justiça por causa do Instituto do Registo e Notariado - bem como a capacidade do orçamento associado. Daqui a um ano vamos ver se foi feito ou não foi feita a revisão do regime sucessório. Se não for feita, é mais um conjunto de anos atrasados. O país tem que enfrentar este problema com muita seriedade, com credibilidade científica e técnica. E com base em diálogo, suportado tecnicamente, os políticos têm que fazer aquilo tem que ser feito", afirma Tiago Oliveira, líder da AGIF, entidade pública que tem também apoiado o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais com mais de 30 peritos ao dispor da Autoridade Nacional de Proteção Civil.