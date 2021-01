Covid-19. Chefe militar espanhol demite-se após "furar" fila das vacinas

Veja também:

O chefe do Estado Maior da Defesa de Espanha, o general Miguel Ángel Villarroya, demitiu-se, este sábado, depois de ter vindo a público que ele e outros altos mandatários do Exército espanhol já tinham tomado a vacina da Covid-19, apesar de não fazerem parte de qualquer grupo de imunização prioritária.

Segundo o jornal espanhol "El País", Miguel Ángel Villarroya pediu a demissão à ministra da Defesa espanhola, por carta, para "não prejudicar a imagem" das Forças Armadas. Margarita Robles aceitou a demissão, segundo fontes do seu departamento. A saída do general só se concretizará, contudo, após aprovação em Conselho de Ministros.

Na missiva, conta o "El País", Villarroya defende que a decisão de vacinar-se foi "acertada" e tomada "no cumprimento das suas obrigações, de acordo com os protocolos estabelecidos e com a única finalidade de preservar a integridade, continuidade e eficácia da cadeia de comando das Forças Armadas". Ainda assim, reconhece que está a "deteriorar a imagem pública" do Exército e a colocar em dúvida a sua "própria honra" pessoal.

Portanto, embora reitere que "nunca pretendeu aproveitar-se de privilégios injustificáveis" e que está de "consciência tranquila", o general pede a demissão como chefe militar apenas para "não prejudicar a imagem" das Forças Armadas espanholas.

Após o caso das vacinas antes da hora vir a público, na sexta-feira, a ministra espanhola da Defesa tinha pedido um relatório a Miguel Ángel Villarroya, sem adiantar se tomaria alguma medida. O general antecipou-se a qualquer decisão.

A demissão de Villarroya terá de ser aprovada, agora, em Conselho de Ministros, uma vez que a demissão do chefe do Estado Maior da Defesa é nomeado e demitido pelo presidente do Governo, que atualmente é Pedro Sánchez, e não pela ministra da Defesa.

Esta é a primeira vez desde que o cargo foi criado, em 1984, que o chefe militar de Espanha se demite.