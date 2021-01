Treinador do Vitória espera vencer sob “condições climatéricas” difíceis

O técnico João Henriques afirmou que o Vitória de Guimarães quer derrotar o Famalicão, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, mas admitiu que a chuva esperada para domingo pode condicionar o relvado.

O treinador disse esperar um adversário com "mais confiança", após o triunfo da ronda anterior, sobre o Santa Clara (2-1), e reconheceu que ambas as equipas podem ser prejudicadas se a bola rolar com dificuldades no relvado do Estádio Municipal de Famalicão, face à chuva que tem caído no Minho desde terça-feira e se espera para a hora da partida (início às 20h15), segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"Espero um Famalicão mais tranquilo e mais seguro após a vitória, que o vai tornar numa equipa mais perigosa. As condições climatéricas podem prejudicar ambas as equipas. Amanhã [domingo], veremos se a bola dará para rolar no relvado ou não. Temos de ser muito competentes para ultrapassar um adversário de valor", disse, na antevisão ao desafio, realizada por videoconferência.

O estado do relvado pode até influenciar a escolha do ‘onze', com o ‘timoneiro' vitoriano a admitir que terá de "utilizar jogadores que se adaptem melhor a um contexto" em que o "futebol direto" seja mais viável do que a circulação de bola junto à relva.

"Os 22 jogadores que vamos convocar estarão aptos para o jogo. Quanto ao contexto, temos de esperar algumas horas para perceber se o terreno vai permitir um futebol como o que temos feito ou um futebol direto", esclareceu.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 23 pontos, defronta o Famalicão, 13.º, com 14, em partida da 15.ª jornada, agendada para as 20:15 de domingo, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.