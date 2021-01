Taça da Liga. Sporting e Sporting de Braga disputam final inédita

Sporting e Sporting de Braga, vencedores das últimas edições da Taça da Liga de futebol e ambos com dois troféus no currículo, disputam uma final inédita da competição, depois de terem eliminado FC Porto e Benfica, respetivamente.

A 14.ª edição da prova será decidida em Leiria, palco onde os ‘leões’ derrotaram os ‘dragões’ por 2-1, na terça-feira, um dia antes de os ‘arsenalistas’ aplicarem o mesmo resultado às ‘águias’, assegurando a primeira decisão entre as duas equipas desde que a prova arrancou, em 2007/08.

Com dois troféus arrecadados, lisboetas e minhotos procuram um terceiro, que lhes valerá o segundo lugar do ‘ranking’, a quatro do Benfica, recordista de conquistas, com sete.

O Sporting venceu as finais de 2017/18 e 2018/19, ambas no desempate por grandes penalidades, depois de ter perdido as de 2007/08 e 2008/09, enquanto os bracarenses triunfaram em 2012/13 e na época passada, sendo que, pelo meio, em 2016/17, foram surpreendentemente derrotados pelo Moreirense.

De resto, nos bancos vão estar dois treinadores que também já sabem o que é vencer esta competição. Rúben Amorim, agora no Sporting, conduziu os ‘arsenalistas’ ao triunfo da época passada e Carlos Carvalhal arrebatou a edição inaugural, em 2007/08, ao comando do Vitória de Setúbal, numa final diante dos ‘leões’ e que foi decidida nos penáltis.

No Sporting, Nuno Mendes e Sporar voltam a estar à disposição de Rúben Amorim, depois de terem falhado a meia-final, devido aos testes ‘falsos positivos’ na despistagem ao novo coronavírus, enquanto o Sporting de Braga já deverá ter o ponta-de-lança Paulinho a 100%.

A final da Taça da Liga tem início às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e será dirigida pelo árbitro Tiago Martins.