Rui Costa apita Benfica-Nacional, Manuel Mota no Farense-FC Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Manuel Mota para arbitrar o jogo entre o Farense e o FC Porto, agendado para a próxima segunda-feira, no Estádio de São Luís.

O árbitro da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Jorge Fernandes e Luciano Maia, sendo Marcos Brazão o quarto árbitro. O VAR será Hélder Malheiro, assistido por Rui Cidade.

No mesmo dia, Rui Costa, árbitro da AF Porto, vai apitar o Benfica-Nacional, no Estádio da Luz. O juiz do encontro vai ter Nuno Manso e João Bessa Silva como assistentes e Flávio Lima no papel de quarto árbitro.

O videoárbitro (VAR) será Nuno Almeida, e o assistente (AVAR) André Campos.