Presidente do Braga culpa arbitragem pelo desfecho da Taça da Liga

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, culpa a equipa de arbitragem pelo desfecho da Taça da Liga, que terminou com vitória do Sporting, por 1-0.

O responsável máximo do clube minhoto marcou presença na sala de imprensa do Estádio Municipal de Leiria para queixar-se da arbitragem de Tiago Martins, em concreto no lance do golo de Pedro Porro, antecedido de uma falta que, no seu entendimento, não existe.

"Pena que o jogo não tenha sido decidido num detalhe das equipas que jogaram, mas sim da equipa que arbitrou o jogo. O golo começa numa falta que não existiu. A haver falta, seria ao contrário", explica.

O presidente atira ainda uma farpa ao Sporting pela forma efusiva como festejaram a conquista: "É com orgulho que o Braga voltou a mostrar a grande equipa que é. Ver o Sporting vibrar tanto com as vitórias contra o Braga é sinal que sentem-se pequenos ao lado do nosso clube".

No final da partida, houve confusão na bancada presidencial, com os presidentes dos dois clubes envolvidos, mas Salvador não se prolongou muito sobre o assunto. "Na vida, é preciso saber ganhar e perder. Não foi nada demais, mas temos de saber ganhar. Está ultrapassado", diz.

Salvador questiona ainda a forma como Carlos Carvalhal e Rúben Amorim foram expulsos na primeira parte pelo árbitro: "É de mau tom e de falta de bom senso que se expulsa os dois treinadores numa final quando a equipa de arbitragem nem sequer advertiu ninguém. Nunca vi disto, é a primeira vez e não consigo entender", termina.

O presidente elogia o rendimento da sua equipa dentro de campo e congratula a atitude dos seus jogadores, na ausência de Carvalhal.

"O regulamento não autoriza que o meu treinador venha cá. É de toda a justiça que venha cá dar os parabéns aos jogadores do Braga pelo grande jogo que fizeram, pelo caráter, ambição e trabalho que demonstraram em campo. Foram duas grandes equipas e tudo fizemos para vencer o jogo", termina.