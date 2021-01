Benfica e Sporting vencem fora no apuramento do campeão

Benfica e Sporting venceram, este sábado, os respetivos jogos da Liga feminina, relativos à segunda jornada do apuramento de campeão.

As encarnadas triunfaram no terreno do Clube Albergaria, por 0-4. Ana Seiça, Ana Vitória, Nycole (grande penalidade) e Kika Nazareth apontaram os golos do Benfica, que lidera a tabela classificativa, com seis pontos.

O Sporting deslocou-se ao reduto do Torreense para vencer por 0-2. Ana Capeta e Marta Ferreira apontaram os golos das leoas, que são segundas classificadas da segunda fase, com quatro pontos.