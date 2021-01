Willian José emprestado ao Wolverhampton

Através do site oficial, o clube informa que o jogador de 29 anos chega por empréstimo.

No final da temporada a equipa orientada por Nuno Espírito Santo fica com opção de contratar o brasileiro em definitivo.

Willian passou pelo Real Madrid, Saragoça e Las Palmas por empréstimo do Deportivo Maldonado, depois fixou-se no País Basco em 2016, marcando 62 golos em 170 jogos ao serviço do clube espanhol.