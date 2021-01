Sevilha vence e sobe ao pódio à condição

O Sevilha recebeu e venceu, este sábado, o Cádiz, por 3-0, e sobe provisoriamente ao terceiro lugar da La Liga.

A grande figura da equipa voltou a ser o avançado En-Nesyri, que marcou os três golos e elevou para 16 o total de golos apontados na temporada. O marroquino bisou ainda antes do intervalo, aos 35 e 39 e fechou o "hat-trick" aos 62 minutos, tendo ainda visto um golo anulado pelo VAR aos 65.

Com este resultado, a equipa de Julen Lopetegui sobe ao terceiro lugar da La Liga, com 36 pontos, e ultrapassa o Barcelona, que joga em casa do Elche no domingo.

Já o Cádiz volta a perder na liga depois de quatro jogos sem derrotas e continua no 9º posto, com 24 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Levante, Getafe, Celta de Vigo e Athletic Bilbau.