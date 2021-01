Roma vence jogo com sete golos e sobe ao pódio

A AS Roma subiu, de forma provisória, ao terceiro lugar da Serie A, este sábado, ao derrotar o Spezia, num jogo com sete golos.

A jogar em casa, a equipa de Paulo Fonseca adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por intermédio de Borja Mayoral. Contudo, sete minutos depois, Roberto Piccoli empatou.

Mayoral voltou a marcar à entrada para a segunda parte e, ao minuto 55, Rick Karsdorp fez o 3-1 que parecia dar tranquilidade à Roma. No entanto, aos 59 minutos, Diego Farias reduziu e, ao minuto 90, Daniele Verde restabeleceu o empate.

O lugar de Paulo Fonseca parecia voltar a estar tremido, porém, já nos descontos, Lorenzo Pellegrini fez o 4-3 e deu a vitória à Roma.

Com este resultado, a Loba sobe ao terceiro lugar da Liga italiana, ainda que forma provisória: soma 37 pontos, mas tem mais jogos disputados que o Nápoles, quarto classificado, com 34 pontos, e que a Juventus, quinta, com 33.

O AC Milan lidera a tabela classificativa, com 43 pontos, e Inter de Milão está em segundo, com 40. Ambos têm menos uma partida realizada que a Roma.

A Roma defronta o Sporting de Braga, nos 16 avos de final da Liga Europa, a 18 e 25 de fevereiro, primeiro em Portugal e depois em Itália.