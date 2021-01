Real Madrid goleia Alavés após perder Supertaça e ser eliminado da Taça do Rei

O Real Madrid goleou na visita ao Alavés, por 4-1, na 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, quebrando um ciclo negativo que valeu a perda da Supertaça e uma eliminação escandalosa da Taça do Rei.

Bastou à equipa ‘merengue’ a primeira parte para resolver o jogo a seu favor, com três golos sem resposta, o primeiro à passagem do quarto de hora, pelo médio brasileiro Casemiro, ex-FC Porto, e os outros dois à beira do intervalo, aos 41, pelo francês Karim Benzema, assistido pelo internacional belga Eden Hazard, autor do terceiro golo, aos 45+1, a passe do alemão Toni Kroos.

Na segunda parte, o Real Madrid geriu a vantagem e o Alavés aproveitou para reduzir, aos 59 minutos, mas Benzema reporia a vantagem à passagem do minuto 70, ‘bisando’ no marcador, para chegar aos 10 golos na prova.

O Real Madrid vinha de um ciclo negativo de três jogos, nos quais somou um ‘nulo’ em Pamplona, frente ao Osasuna, e duas derrotas, frente ao Athletic Bilbau, por 2-1, nas meias-finais da Supertaça, e a mais escandalosa, perante o modesto Alcoyano, da II Divisão B, também por 2-1, após prolongamento, que representou a eliminação na Taça do Rei.