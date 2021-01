João Cancelo salva Manchester City de ser eliminado por equipa da quarta divisão

O Manchester City esteve quase a ser eliminado na quarta ronda da Taça de Inglaterra pelo Cheltenham, da quarta divisão, este sábado, mas o internacional português João Cancelo, com mão em dois de três golos nos últimos 10 minutos, evitou a surpresa.

O Cheltenham esteve a vencer durante mais de 20 minutos, fruto de um golo de Alpfie May, aos 59. Porém, ao minuto 77, Cancelo saltou do banco e, quatro minutos depois, assistiu Phil Foden para o empate.

Ao minuto 84, Gabriel Jesus consumou a reviravolta. Sobre o minuto 90, Cancelo lançou Gundogan, que por sua vez assistiu Ferrán Torres, que fixou o resultado final em 1-3 para o Manchester City.

Rúben Dias foi suplente utilizado, ao passo que Bernardo Silva ficou no banco da equipa de Pep Guardiola, que na quinta ronda vai deslocar-se ao terreno do Swansea, no País de Gales.