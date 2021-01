Bis de André Silva aproxima Eintracht Frankfurt da Europa

André Silva foi decisivo na vitória, por 1-5, do Eintracht Frankfurt no terreno do Arminia, este sábado, a contar para a Bundesliga.

O ponta de lança internacional português abriu o marcador aos 25 minutos. Dois minutos depois, Filip Kostic dilatou a vantagem e, ao minuto 33, André Silva bisou. Passados três minutos, Sergio Cordova reduziu a desvantagem do Arminia e lançou a dúvida no resultado.

Dúvida que pouco durou, uma vez que, aos 51 minutos, Joakim Nilsson introduziu a bola na própria baliza, fazendo o 1-4 para o Eintracht. A 25 minutos do final, Luka Jovic fechou contagem.

André Silva leva 14 golos em 17 jogos na Bundesliga, esta época. Em todas as competições, pelo Eintracht, soma 15 golos em 19 partidas.

Este triunfo, o terceiro consecutivo, aproxima o Eintracht dos lugares europeus: as águias negras ascendem ao sexto lugar do campeonato, com 30 pontos, menos um que o Borussia Monchengladbach, que ocupa a quinta posição, a primeira de acesso à Liga Europa.