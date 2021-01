Arsenal cai em Southampton e está fora da Taça

O Arsenal foi eliminado da Taça de Inglaterra, este sábado, ao perder no terreno do Southampton, por 1-0, em jogo da quarta ronda.

Um autogolo de Gabriel, aos 24 minutos, decidiu a partida e complicou ainda mais a vida a Mikel Arteta, que deu a titularidade ao internacional português Cédric Soares como lateral-esquerdo.

O Arsenal defronta o Benfica, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa, a 18 e 25 de fevereiro, primeiro na Luz e depois em Londres.

O Southampton marcou duelo com o Wolverhampton, na quinta ronda. Jogo marcado para 2 de fevereiro, no terreno da equipa de Nuno Espírito Santo, que na sexta-feira derrotou o Chorley, da sexta divisão inglesa, por 0-1, com um golo do português Vítor Ferreira.