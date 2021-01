AC Milan sofre derrota pesada em casa, mas Inter não consegue aproveitar

O AC Milan perdeu, este sábado, em casa, por 3-0 contra a Atalanta, na 19ª jornada da I Liga, mas continua líder isolado da Serie A.

Cristian Romero abriu o marcador para a equipa de Gasperini, aos 26 minutos de jogo, mas o resultado só se tornou mais pesado no segundo tempo, com Ilicic, de penálti, a fazer o segundo à passagem do minuto 53 e Duvan Zapata a fechar o resultado, aos 77 minutos.

O jogo marcou ainda a estreia do internacional croata Mandzukic, que entrou aos 70 minutos, mas não conseguiu marcar. Rafael Leão foi titular enquanto que Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes.

O AC Milan soma agora 43 pontos e continua líder, isto porque o Inter de Milão não foi além de um empate sem golos em casa da Udinese, mantendo-se com 41 pontos. A Atalanta sobe à condição ao quarto lugar, com 36 pontos, podendo ser ultrapassada pelo Nápoles e Juventus.