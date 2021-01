Teatro para ver no sofá de casa. D. Maria II e S. João com cartaz para o confinamento

É a resposta possível face ao encerramento de portas. A programação cultural transfere-se para a janela do computador. Esta sexta-feira, o Teatro Nacional D. Maria II, de Lisboa anunciou o regresso da iniciativa “D. Maria II em Casa” e o Teatro Nacional S. João, do Porto confirma que o espetáculo de dança de Olga Roriz será apresentado no palco digital.

“Com o objetivo de continuar a levar teatro a todos os portugueses, num momento em que é necessário regressar a casa para que, brevemente, possamos estar juntos com maior segurança”, diz o D. Maria II passam a estar disponíveis a partir da próxima semana, na sala online vários espetáculos.

Com bilhetes no valor de 3 euros, explica o teatro dirigido por Tiago Rodrigues vão estrear “um novo espetáculo a cada sexta-feira”. “A primeira estreia da Sala Online acontecerá a 29 de janeiro com Carta, a mais recente criação de Mónica Calle e o último espetáculo a ser apresentado na Sala Garrett este mês, antes do encerramento do Teatro. Carta estará disponível para visualização de 29 de janeiro a 12 de fevereiro e os bilhetes já estão disponíveis aqui”, informa o D. Maria II

Também já a partir deste sábado às 21h00 e até 00h00 de 30 de janeiro, poderá ver a mais recente criação da coreografa Olga Roriz. “Autópsia” será “o primeiro de dois espetáculos do ciclo Dancem!21 que vão estar disponíveis “on demand” na plataforma BOL, diz a sala do Porto em comunicado.

Em Autópsia, Olga Roriz é não só responsável pela direção do espetáculo, como também pela seleção musical, cenografia e figurinos, conceção de vídeo e direção de cena”. Os bilhetes de acesso à sala virtual custam 2 euros e permitem uma visualização do espetáculo até três dias após a sua aquisição, explica o teatro. Ainda com data a anunciar, será também apresentado “Sons Mentirosos Misteriosos”, outro espetáculo que integra o ciclo Dancem!21

Para os miúdos também há programação para ver em casa

Quer o Teatro Nacional D. Maria, quer o S. João não esqueceram o público infantil. A sala de Lisboa preparou o regresso da “Salinha Online” que a partir de sábado, dia 30 de janeiro, vai voltar a apresentar mais de vinte histórias pensadas para a infância e realizadas por diversos artistas, a partir das suas próprias casas.

“A Salinha Online é uma iniciativa do D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal, que conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa. O acesso a todas as histórias é gratuito”, garante o comunicado do D. Maria II

Também o S. João preparou leituras dramatizadas para crianças e jovens. O Centro Educativo, juntamente com os atores do elenco residente “vão dar voz às personagens da obra “maior” do teatro romântico português, Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, já na próxima terça-feira, 26 de janeiro, às 13h30”.

Conduzida por Maria João Brilhante, a sessão é aberta ao público em geral, destinando-se sobretudo aos alunos que frequentam o 11º ano de escolaridade, explica o S. João que acrescenta que “até final do Centenário do São João vai ser ainda possível ficar a conhecer o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente (no dia 23 de fevereiro) e A Cruzadas das Crianças, de Afonso Cruz (no dia 16 de março)”.

Que mais há para ver e ouvir

O Teatro Nacional D. Maria II vai também disponibilizar “Corrente de Transmissão”. Todos os domingos, são recuperadas as memórias de pessoas de diferentes gerações, ligadas à história do D. Maria II e às profissões do teatro.

Este projeto vídeo da autoria de Maria João Guardão, “mergulha nos bastidores do Teatro em busca das histórias de quem o faz” e estreia-se dia 31 de janeiro com a jovem atriz Carolina Passos Sousa e o ator do elenco residente do D. Maria II, José Neves. O Corrente de Transmissão pode ser visto no canal de Youtube do Teatro.

Durante o confinamento são ainda disponibilizados o Teatra, um podcast do D. Maria II, onde quinzenalmente Mariana Oliveira conversa com diferentes personalidades da cultura e o programa da Renascença, Ensaio Geral ao Vivo no D. Maria II, um magazine cultural onde se conversa sobre variados temas do teatro.