Agustina Bessa-Luís era uma “excelente cozinheira e rápida”, como na escrita

“Minha Mãe, mais do que uma filha, uma mulher, uma mãe, era um Ser. Um Ser raro, indefinível, pairante, impossível de encaixar em qualquer modelo.” A descrição é de Mónica Baldaque sobre a mãe, a escritora Agustina Bessa-Luís que morreu no ano passado e está no livro “Sapatos de Corda” que a filha escreveu sobre a mãe.

A obra, editada pela Relógio d’Água, é assumidamente “uma biografia”, explica Mónica Baldaque em entrevista ao programa da Renascença Ensaio Geral. Nas suas palavras “é uma biografia, mas não centrada nos romances”. Mónica foi buscar o testemunho de Agustina a documentos pessoais, como as cartas que esta escrevia para a mãe. Essas cartas ficaram guardadas na casa do Douro onde Mónica as veio a encontrar e ler.

“Acho que nos romances há muita informação que pode ser considerada autobiográfica, mas sempre trabalhada de uma maneira mais literária. Nas cartas, não. Há uma grande autenticidade naquilo que sentia e como vivia”, explica Mónica Baldaque, também ela escritora.

Este é por isso, um livro escrito de dentro. “Sapatos de Corda” começou a surgir na cabeça de Mónica Baldaque, depois da morte do pai, Alberto Luís, o homem que toda a vida cuidou de Agustina e dos seus manuscritos. “Precisa de por em ordem as memórias, a recordação, a saudade e a minha presença na vida dos meus pais”, conta a escritora que lembra que sempre acompanhou os pais que a tratavam sempre como uma adulta, “sem exigirem que fosse criança”

Neste livro, Agustina Bessa-Luís surge na primeira pessoa nas cartas, mas há temas que escapam a essas missivas enviadas à avó de Mónica Baldaque. Um dos temas nunca partilhado foi “quando ela se começa a interessar pela política”, revela a filha de Agustina que lembra que “era um assunto que a avó repudiava e não gostava que lhe falassem nisso”

A incursão de Agustina Bessa-Luís na política também não era assunto considera como “muito importante” pelo marido, explica Mónica Baldaque que acrescenta, no entanto que compreende a opção da mãe em entrar na política. “Era uma forma de estar mais presente, diante de mais gente e dizer mais de sua justiça” refere Mónica Baldaque.

Fora da vida política e literária, este livro de Mónica Baldaque mostra também detalhes da vida caseira de Agustina Bessa-Luís. Na rotina familiar, a autora conta que a mãe gostava de cozinhar depois de passar o dia a escrever.

“Era excecional. Completamente estrambelhada na cozinha. Era como quem escrevia os seus romances, não tinha propriamente uma ordem. A minha mãe na cozinha também não tinha ordem nenhuma nos temperos, na forma de esperar o tempo necessário para coser, assar, grelhar. Era tudo muito improvisado, mas saia sempre tudo tão bem! Ela era considerada na família e os amigos que a visitavam, uma excelentíssima cozinheira e rápida, como era rápida a escrever!”, diz Mónica Baldaque.

12 anos de silêncio de Agustina Bessa Luís

“Sapatos de Corda” é um livro que vem esclarecer, admite Mónica Baldaque. Numa altura em que está anunciada uma biografia sobre Agustina Bessa Luís, da autoria do historiador Rui Ramos e depois da biografia escrita por Isabel Rio Novo, a filha da escritora de A Sibila faz questão de afirmar que o que está neste seu livro “é verdade, é o que se passou”.