Rúben Amorim e os falsos positivos. "Prova que estávamos a falar a verdade"

Rúben Amorim já contou com ambos no treino desta manhã e poderá utilizá-los na final da Taça da Liga, este sábado, frente ao Sporting de Braga. Bruno Tabata e Luís Neto , ainda em isolamento depois de teste positivo à Covid-19, ainda estão indisponíveis.

"Não sei se o Sporting já lançou um comunicado ou não. Eles podem jogar agora, isso prova que estávamos a falar a verdade, é o mais importante, mas agora só terei a certeza quando eles estiverem perfilados para entrar. Não queríamos meter jogadores infetados. Foi um facto confirmado hoje: nós tínhamos razão. Obviamente o grupo ficou mais fraco. Injustiçados foram os jogadores. Erros acontecem, mas o importante é verem que o Sporting tinha razão e o seu médico fez tudo de acordo com as regras", explica.

Nuno Mendes e Sporar testaram positivo à Covid-19, ficaram fora do jogo com o Rio Ave, no dia 15 de janeiro, mas em testes subsequentes tiveram resultados negativos. O presidente do clube, Frederico Varandas, censurou aquilo que considera ter sido uma alteração dos procedimentos sanitários e informou que iria apresentar queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs-Portugal, laboratório que fez o primeiro teste.

A dupla também não jogou contra o FC Porto, que chegou a acusar o Sporting da intenção da prática de um crime. No final da partida, Rúben Amorim não prestou declarações e explica agora o motivo.

"Nós temos as nossas razões, sabemos que vocês [jornalistas] não têm culpa, por isso também peço desculpa, mas sentimos as coisas. Há momentos que até é bom não falar, mas não foi essa a razão porque não iria dizer nada de mais, mas entendemos que devíamos ter feito aquilo. Não quisemos deixar passar", termina.

A final da Taça da Liga entre Sporting e Sporting de Braga joga-se neste sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.