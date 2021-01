Rúben Amorim e a final da Taça da Liga: "A estrela que eu tenho pode fazer a diferença"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, admite que "a sua estrelinha" pode ser decisiva na final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga. Em conferência de imprensa, o técnico leonino reconhece que "a sorte tem um papel" na vida dos treinadores.

"A estrela que eu tenho pode fazer a diferença. É um ponto a favor do Sporting. Mas tudo depende do jogo, talvez quem marque primeiro. As incidências do jogo podem mudar tudo. Em Alvalade foi um jogo muito equilibrado, e acabou por sorrir à nossa equipa. Eu tenho confiança no meu trabalho. Falo na estrelinha porque a sorte tem um papel muito importante na nossa vida enquanto treinadores. Não me preocupa nada que digam que por vezes é sorte. Quanto mais falo, mais tenho. Por isso até aproveito para falar nisso aqui", começa por dizer.

O técnico não espera grandes diferenças na partida de sábado em relação ao duelo em Alvalade, para o campeonato, que terminou com a vitória da equipa de Amorim.

"Não espero encontrar muitas diferenças. Talvez nos centrais da equipa do Braga, mas as ideias das equipas não têm mudado consoante os jogadores. Vai ser um jogo muito competitivo. Um golo no início do jogo pode tornar o jogo completamente diferente. Pode ter uma história completamente diferente", diz.

O Sporting chegou à final com dois golos no final da partida contra o FC Porto, mas Amorim diz que nada é treinado nesse sentido, atribuíndo mérito aos jogadores: "Até o árbitro apitar há jogo. O mérito é dos jogadores, não é nada trabalhado pela equipa técnica. Por nós, marcávamos ao primeiro minuto, ao segundo e ao terceiro, e o jogo estava despachado".