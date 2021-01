Solenidade de S. Vicente. Missa cancelada na Sé de Lisboa

Foi cancelada a missa que estava prevista para a Sé de Lisboa, nesta sexta-feira, às 19h00, "face ao agravamento da situação pandémica", informa uma nota do Patriarcado.

A Igreja tinha prevista uma celebração eucarística neste dia 22 de janeiro para comemorar a Solenidade de S. Vicente, o padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa.

Seria presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Em comunicado, o Patriarcado anuncia o cancelamento da cerimónia, justificando com o "agravamento da situação pandémica".

Quem é S. Vicente?

S. Vicente é o mais célebre dos mártires hispânicos. Nasceu no século III em Huesca, Espanha, foi diácono e sofreu as perseguições do Império Romano. Teve uma vida marcada pela caridade e pregação. Acabou por morrer em Valência.

Depois disso, o paradeiro de S. Vicente foi desconhecido, até que, no início do século XII, "começam a aparecer notícias de que o corpo de S. Vicente estaria no Cabo de S. Vicente, no Algarve", explica Isabel Alçada Cardoso, estudiosa do Cristianismo Antigo e bastante conhecedora de S. Vicente.

É o primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques, que "envia armadas ao Algarve" para encontrarem S. Vicente. E é "a última armada, comandada por D. Fuas Roupinho que traz S. Vicente para Lisboa", sendo depositado numa capela na Sé Catedral.

Desde a "tomada de Lisboa, em 1147, que S. Vicente é assumido como padroeiro do Patriarcado de Lisboa".

S. Vicente ou Santo António?

A também professora da Universidade Católica Portuguesa considera que S. Vicente "associa esta relação entre poder político e poder religioso, ou seja, S. Vicente vem para Lisboa por decisão, por desejo de D. Afonso Henriques, mas ao mesmo tempo o Cabido e o primeiro Bispo de Lisboa, D. Gilberto de Hastings, fazem questão que S. Vicente esteja sepultado na Catedral de Lisboa".

S. Vicente era o grande Santo de Lisboa até que apareceu Santo António, "um Santo de nascimento português, que acaba por adquirir uma popularidade que, de alguma forma, torna-se mais próximo dos lisboetas". E, a partir de determinada altura, Lisboa assume-o como seu padroeiro principal. Lisboa cidade, mas Lisboa diocese mantém S. Vicente como primeiro padroeiro do Patriarcado de Lisboa".

Esta especialista admite que "António e Vicente se completam: eram rapazes jovens que testemunharam a sua relação com Cristo e o seu amor à Igreja, a Cristo e sobretudo o exercício da caridade e a proximidade com todos aqueles que sofrem, que têm dificuldades, que precisam de um olhar bondoso e amigo como o olhar de Cristo e como o olhar que Cristo teve sobre as suas vidas".