Covid. Vaticano pede transparência na produção e distribuição de vacinas

O Vaticano quer mais transparência no processo de produção e distribuição de vacinas.

Um comunicado da Academia Pontifícia para a Vida, divulgado esta sexta-feira, reitera que “face aos gravíssimos problemas relacionados com a produção e distribuição das vacinas contra a Covid-19, é urgente identificar oportunos sistemas que favoreçam a transparência e a colaboração”.

O Vaticano considera que “há demasiado antagonismo e concorrência” e que se corre o risco de “injustiças graves”, relativamente a produção e distribuição destas vacinas.

Ao recordar o apelo feito pelo Papa Francisco no passado dia de Natal, este organismo da Santa Sé apela à “promoção da cooperação e não da concorrência” e, sobretudo, que se encontre “uma solução com vacinas para todos, especialmente para os países mais vulneráveis e necessitados de todas as regiões do planeta”.

Para o Vaticano, é urgente “superar a lógica do nacionalismo vacinal, entendida como uma tentativa dos diversos Estados de terem sua própria vacina mais rapidamente, mas reservando primeiro para si a quantidade necessária aos seus habitantes”.