Presidenciais. Ventura volta a criticar Marcelo e promete ser o último vacinado contra a Covid-19

Ventura reiterou os seus objetivos eleitorais, prognosticando uma enorme votação, “sem paralelo na História de Portugal”, para “provocar uma segunda volta” neste sufrágio, “derrotar toda a esquerda” e provar “que todas as sondagens erraram”.

Ao cabo de quase 2.600 quilómetros em 13 dias, percorrendo os 18 distritos de Portugal continental, Ventura prometeu “um vendaval” político para as eleições de domingo.

“Merecíamos um país que pudesse dignamente chamar-se Portugal. Merecíamos outro país e outro Presidente, que não assistisse impávido, caso atrás de caso, escudando-se a dizer que o Governo faz o melhor que pode”, insistiu, tendo como alvo Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder do Chega congratulou-se ainda por a sua candidatura, apoiada por um partido com menos de dois anos de existência, estar já com mais adesão popular nas sondagens do que os concorrentes do histórico PCP (João Ferreira) e do BE (Marisa Matias) juntos.