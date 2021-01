Presidenciais. Marcelo faz apelo ao voto que poupe prolongamento da campanha com segunda volta

O candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo ao voto no domingo em nome das vítimas da covid-19 e da democracia e também para poupar o prolongamento da campanha com uma segunda volta.

No discurso de encerramento da sua campanha, em Celorico de Basto, no distrito de Braga, o Presidente da República e recandidato ao cargo não apelou diretamente ao voto na sua candidatura, mas pediu que a eleição fique decidida no domingo, para "poupar aos portugueses o prolongamento de uma campanha em três semanas cruciais para a pandemia e para a concentração de todas as vontades num combate que é decisivo".

Marcelo Rebelo de Sousa, que discursava sozinho no palco do auditório da biblioteca municipal de Celorico de Basto, que tem o seu nome, perante uma plateia vazia, apenas com jornalistas, acrescentou: "Apelo, por isso, hoje novamente ao voto, qualquer que ele seja, como sinal de que a pandemia não calou a nossa resistência, o nosso desejo de vencer, a nossa fidelidade a quase nove séculos de história feita de árduos desafios e de férrea sobrevivência".

"Que seja para as vítimas mortais e para as outras vítimas e para os que na saúde lutam heroicamente dia após dia para tornar possível o impossível o nosso derradeiro pensamento neste momento singular da vida de todos nós. Votarmos no domingo é, além de tudo mais, dizermos que nunca os esqueceremos, aos que partiram, aos que sofrem, aos que dão a sua vida e a sua saúde para salvarem a vida e a saúde dos outros", afirmou.

"Deles não desistiremos, com eles jamais nos daremos por vencidos, por causa deles nunca renunciaremos a continuar Portugal", reforçou.