Notas de uma campanha em pandemia

Tentou usar o discurso de André Ventura em seu favor com a campanha do baton vermelho, que lhe parece ter dado alento na segunda semana. Foi, provavelmente, a campanha mais cedo preparada e adaptada para os tempos de pandemia, com encontros simbólicos e comícios digitais, mas faltou-lhe mais campanha de rua, em que mostrou funcionar muito bem há cinco anos.

Começou a campanha a definir André Ventura como o seu adversário e acaba-a a lutar com João Ferreira pelo quarto lugar, segundo umas sondagens, ou com Tiago Mayan pelo sexto lugar, segundo outras. Marisa Matias, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, teve dificuldade de justificar a sua candidatura, em mostrar a diferença para Ana Gomes ou o candidato comunista.

Nesta campanha diferente e, por vezes, triste os candidatos tentaram compatibilizar as regras sanitárias com a sua necessidade de passar ideias e apelos ao voto. Uns conseguiram melhor que outros.

Candidatos com máscara, poucos comícios, distanciamento, ações canceladas. Foi assim a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de dia 24. Na campanha, que termina esta sexta-feira, faltaram beijinhos, arruadas, folhetos e cartazes; sobraram sessões por zoom, comícios no Facebook e publicações noutras redes sociais.

Marcelo Rebelo de Sousa

Ora não faz campanha, ora faz campanha. Ora Presidente, ora candidato, ora candidato que faz anúncios de que só o Presidente sabe. Marcelo Rebelo de Sousa fez a primeira ação de campanha ao sexto dia do período oficial. Uns dias depois diria que só começou a ter ações de campanha porque começava a ser acusado de desvalorizar as eleições.

No dia em o país discutia o encerramento das escolas, o candidato passou três horas à conversa com aluno no auditório do seu antigo liceu. Ao volante do seu carro, sem comitiva, fazendo de seu próprio assessor de imprensa, abdicou dos tempos de antena, mas fez debates com cada um e com todos.

No campo das ideias, marcou a diferença para Ventura, afirmando ser da direita social contra a direita do medo, e marcou a diferença para Ana Gomes e Marisa Matias dizendo que os populismos e os extremismos se vencem no combate de ideias e não na secretaria, com proibições.