Presidenciais. Montemor-o-Velho vai testar membros das mesas de voto para a Covid-19

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vai rastrear todos os membros das assembleias de voto e as equipas de apoio às eleições presidenciais de domingo.

A informação, divulgada à agência Lusa pela autarquia do Baixo Mondego, foi comunicada aos grupos de apoio ao processo eleitoral do concelho pelo presidente do município, numa reunião, por videoconferência, realizada esta quinta-feira.

Emílio Torrão (PS) informou que os testes rápidos de antigénio (TRAG) vão ser feitos em regime ‘drive-thru’ [teste feito sem ter de sair do seu automóvel], na manhã de sábado, no Centro Náutico local.

"A Câmara Municipal está a fazer um grande esforço interno para que tudo corra bem, com toda a segurança, nas eleições presidenciais", garantiu o autarca.

De acordo como município, os membros das mesas de voto e presidentes da Junta de Freguesia, num total de mais de 200 pessoas, deverão fazer-se acompanhar do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e o cartão de utente para serem testados.

“Toda a ação de testagem foi articulada com a autoridade local de saúde”, acrescentou.