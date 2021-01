Novo máximo diário de mortes: 234. Há também mais 13.987 novos casos de Covid-19

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que nas últimas 24 horas há mais 234 mortos e 13.987 infetados com a Covid-19. É um novo máximo diário de vítimas mortais da doença.

O número de internados continua a subir, com mais 149 pessoas internadas em enfermaria, num total de 5.779, dos quais 715 em cuidados intensivos (mais 13 do que ontem).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há registo de 5.983 novos casos, no Norte 4.270, no Centro 2.670, 491 no Alentejo, 459 no Algarve, 84 na Madeira e 30 nos Açores.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados mais de 600 mil casos da doença (609.136), dos quais 9.920 morreram e 441.556 acabarm por recuperar.