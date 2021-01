Navio com 13 tripulantes atraca de emergência em Aveiro

Um navio de carga com 13 tripulantes a bordo foi nesta sexta-feira obrigado a atracar de emergência no porto de Aveiro com a ajuda de dois rebocadores.

A embarcação, cerca de 90 metros de comprimento, sofreu uma avaria nas máquinas e acabou por ficar à deriva e abater em direção à barra do porto de Aveiro, devido às condições meteorológicas bastante adversas no local.

A informação é avançada nesta sexta-feira através de um comunicado da Autoridade Marítima, que recebeu o alerta às 7h42.

Foi de imediato deslocada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Aveiro, tendo o capitão do porto contactado também o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

O navio tentou fundear duas vezes ao largo do porto de Aveiro, mas sem sucesso devido à forte agitação marítima que se fazia sentir. Foram, por isso, ativados dois rebocadores para auxiliar o navio, mas que também não conseguiram sair da barra.

O navio acabou por abater em direção ao porto de Aveiro, tendo sido possível, já no interior da barra, estabelecer os cabos de reboque e, com o auxílio de dois rebocadores, atracar o navio em segurança no porto.

Devido ao perigo provocado por o navio se encontrar a abater em direção à barra do porto de Aveiro, foi ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa com o objetivo de efetuar o resgate dos tripulantes em caso de encalhe, o que acabou por não se verificar, indica o comunicado.

A nota avança ainda que foi aberto um inquérito para perceber a origem da avaria. O navio vai também ser inspecionado para aferir o seu estado de segurança para navegar.