Instituto Português do Sangue dá produto com anticorpos a vários hospitais

O Instituto Português do Sangue revelou nesta sexta-feira que tem estado a disponibilizar, em conjunto com o Infarmed, imunoglobulina humana normal (anticorpos) de origem nacional a hospitais de Lisboa, Porto, Alto Minho e Alentejo com "necessidades emergentes".

Numa resposta à Lusa a propósito do alerta lançado pelo Infarmed, que apelou à “utilização criteriosa” dos medicamentos derivados do plasma, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) diz que tem estado, desde a semana passada, a disponibilizar esta imunoglobulina aos serviços dos hospitais de S. João (Porto), Centro Hospitalar Lisboa Central (S.José e Estefânia), à Unidade Local de Saúde do Alto Minho e aos hospitais Espírito Santo de Évora e Nossa Sra. de Oliveira (Guimarães).

Na quinta-feira, o Infarmed alertou as autoridades hospitalares para a necessidade da “utilização criteriosa” dos medicamentos derivados do plasma, lembrando que a pandemia está a ter efeitos na atividade de colheita de plasma humano ao nível global.

Informa igualmente que “tem vindo a trabalhar com as demais autoridades do medicamento da União Europeia e com os titulares de autorização de introdução no mercado (AIM) no sentido de rever as condições de comercialização dos medicamentos contendo Imunoglobulina Humana Normal e, dessa forma, assegurar a sua disponibilidade no mercado nacional”.