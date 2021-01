Fotogaleria. No hospital de campanha de Viseu

Sem querer fazer qualquer previsão do que poderá acontecer nos próximos dias, Vítor Almeida defendeu que “a bola está dos dois lados”, ou seja, “do lado do hospital, como é óbvio, e do SNS, mas também, e sobretudo, neste especifico momento, da própria população que, se não cumprir, não vai ter camas, nem vagas, para poder tratar do doente que tem cancro, do que é atropelado e do que continua a adoecer e isso é crucial, os não covid não podem ficar para trás”.