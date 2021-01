Devolução de prémios? Governo diz ser “normal” haver um “reajuste”

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, considera “normal” haver quem esteja a ter de devolver o prémio de desempenho pelo trabalho na primeira vaga da pandemia.

Em cauas está a situação verificada no Centro Hospitalar do Porto, mas que, segundo os sindicatos dos profissionais de saúde, está a repetir-se em todo o país. De acordo com o jornal Público, a administração do Centro Hospitalar do Porto reavaliou a atribuição de prémios de desempenho por existirem queixas de pessoas que deviam ter recebido e não foram contempladas.

“Por rigor e equidade, nesta segunda fase, foram revistas sistematicamente todas as situações, levando à inclusão de mais 410 colaboradores; simultaneamente verificamos a existência de situações que as chefias intermédias tinham considerado, mas que o conselho de administração não validou por não cumprirem inequivocamente todos os critérios", esclareceu a administração ao jornal.



Lacerda Sales diz que se trata de um “reajuste” que considera ser “normal”, em função dos critérios estabelecidos.

“Houve alguns funcionários, nomeadamente numa instituição em que vão receber prémio, porque não estavam devidamente avaliados, e outros que estavam provavelmente mal avaliados por não estarem na linha da frente e obviamente vão devolver.

O secretário de Estado falava em Lisboa, quando foi dar sangue, numa ação pública de incentivo a mais doações.