Covid-19. Portugal já é o país com mais mortes por milhão de habitantes

Pela primeira vez, Portugal é o país com maior número de vítimas mortais e mais casos de infeção por Covid-19 por milhão de habitantes em todo o mundo.

De acordo com dados do portal Our World in Data, atualizados esta quinta-feira, a média calculada a sete dias, aponta para 18,24 óbitos por milhão de habitantes, valor que tem estado a subir desde 29 de dezembro de 2020.

Nas últimas 24 horas, registaram-se em Portugal mais 234 vítimas mortais por Covid-19 e, ao longo da última semana, a curva não parou de subir diariamente.

O segundo país com mais mortes por milhão de habitantes, atribuídas ao novo coronavírus, é o Reino Unido (18,1). Seguem-se República Checa (14,9) e Eslováquia (14,16).

Da lista dos 10 países com maior número de óbitos por milhão de habitantes, a Alemanha (9,67) e os Estados Unidos (9,24) são os que apresentam os números mais baixos.

Quanto aos novos casos de Covid-19 registados por milhão de habitantes, Portugal também lidera a lista mundial com 1.083,59 novas infeções por milhão de habitantes, seguido de Andorra (944.80), Israel (875,66) e Espanha (747,69).