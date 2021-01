Covid-19. Madeira com mais 123 casos e um total de 1.875 infeções ativas

Veja também:

A Madeira sinalizou 123 novos casos de covid-19 e 79 recuperações, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o total de infeções ativas no arquipélago é de 1.875, com 74 pessoas hospitalizadas.

Entre os casos reportados, três são importados - dois provenientes da França e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo - e 120 de transmissão local.

O arquipélago passa a contabilizar 4.185 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 1.875 estão ativos, e 31 óbitos associados à doença.

A Direção Regional de Saúde esclarece que 74 pessoas estão hospitalizadas, quatro delas nos cuidados intensivos, 42 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio.

"No total, há 294 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando relacionadas com contactos com casos positivos", refere a direção regional, indicando, também, que 2.192 pessoas estão em vigilância ativa e 4.111 viajantes estão monitorizados através da aplicação ‘MadeiraSafe'.