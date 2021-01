Covid-19. Hospital de campanha de Lisboa recebe primeiros doentes no fim de semana

Veja também:

O hospital de campanha da Cidade Universitária, em Lisboa, está pronto para receber dez doentes ligeiros de covid-19 a partir de sábado e mais dez no domingo.

"No primeiro dia [sábado], vamos admitir até doentes e no domingo até mais dez doentes. No decorrer da semana, consoante a necessidade, poderemos ir até às 58 camas", explicou à Renascença o coordenador da Estrutura Hospitalar de Contingência, António Diniz.

Segundo António Diniz, o hospital de campanha servirá para receber "doentes que já não precisam de cuidados tão diferenciados em relação aos que existem numa estrutura hospitalar habitual, mas ainda não reúnem os critérios de alta clínica, pelo que vão fazer a última parte do internamento nesta estrutura hospitalar. Isto permite que uma pessoa que esteja aqui quatro ou cinco dias poupará esses mesmos dias ao hospital".

Com as 58 camas utilizadas, o coordenador revela que o hospital de campanha terá "20 enfermeiros, 19 médicos, 15 assistentes operacionais e 2 ou 3 assistentes técnicos, todos preparados para entrarem a qualquer altura".

António Diniz garante ainda que em cada turno de oito horas estará presente um médico especialista e já este sábado estarão a trabalhar seis médicos, cinco de medicina geral e um especialista.