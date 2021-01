Covid-19. Aprovado novo lote de 4,8 milhões de doses da vacina Coronavac no Brasil

Veja também:

Um novo lote de 4,8 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, através do brasileiro Instituto Butantan, foi hoje aprovado no Brasil pela agência reguladora do país.

Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu aval para o uso de emergência desse imunizante, após seis milhões de doses da Coronavac já terem recebido aprovação no último domingo.



Este novo pedido de autorização, feito pelo Butantan, diz respeito a doses produzidas pelo Instituto brasileiro, após o envio da matéria-prima pela Sinovac, na China.

As doses do primeiro lote, aprovado no domingo, foram integralmente fabricadas na China e enviadas para Brasil em ampolas já prontas para aplicação, com uma dose por recipiente.

Já os 4,8 milhões de doses agora aprovados, tiveram a sua fabricação e armazenamento finalizados em São Paulo, com cada frasco a conter dez doses cada um.

“Ressalvadas algumas incertezas, os benefícios conhecidos da vacina superam os riscos. A vacina fabricada atende aos critérios de qualidade, segurança e eficácia para o uso de emergência”, disse a relatora do processo, Meiruze Freitas.