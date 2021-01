Portugal vence a Suíça no Mundial de andebol

Portugal venceu a Suíça, por 33-29, no segundo jogo da Ronda Principal do Mundial de andebol, que decorre no Egito. É a primeira vitória da seleção nacional, nesta fase da prova, depois de ter sido derrotada no jogo inaugural, diante da Noruega.

O desafio com os suíços foi equilibrado, mas a equipa de Paulo Jorge Pereira nunca esteve subjugada ao adversário e teve momento de claro ascendente, o que acaba por estar espelhado no resultado final.

Portugal defronta a França, no domingo, às 19h30, num jogo decisivo para decidir o apuramento para os quartos de final do torneio.